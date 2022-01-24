Цель конкурса «100 идей для Армении» - найти новые решения старых проблем: Гоар Мамиконян

Конкурс «100 идей для Армении» - молодежная программа, организованная Министерством образования, науки, культуры и спорта с целью вызвать интерес у молодых людей, занимающихся наукой, и предложений инновационных идей. Конкурс насчитывает более 20 номинаций, которые включают в себя разные направления.

В беседе с «Арменпресс» начальник отдела дополнительного непрерывного образования Министерства ОНКС Гоар Мамиконян отметила, что цель конкурса – предложения инновационных решений по этим направлениям.

«Если в обществе есть проблемы, то молодые люди, занимающиеся наукой, на наш взгляд, должны обратиться к решению этих проблем. И мы призываем их обращаться к нам, излагать свои идеи и мысли. Варианты, которые будут очень интересны, мы направим в соответствующие отделы, для решения существующих проблем. Председатель комиссии Артур Мартиросян главной задачей конкурса считает, обращение внимания на заявки, предлагающие нестандартные решения текущих проблем», - сказала она.

Гоар Мамиконян отметила, что в 2021 году приказом министра в порядок проведения конкурса внесено изменение, согласно которому в пяти номинациях учреждена призовая сумма в размере 500.000 драмов. Она отметила, что министерство старается развивать это направление, привлекать других партнеров, которые могут обеспечить финансирование заявок. В связи с этим в состав оргкомитета вошли представитель Национальной академии наук и представители международных партнеров, что будет способствовать и дальнейшему сотрудничеству.

Говоря о непринятых идеях, она сказала, что и среди них есть много интересных. В рамках конкурса реализуется телепроект, где представляются все эти интересные идеи. Информирование может стать дополнительным стимулом финансирования. Проект открыт и для молодежи диаспоры. В конкурсе участвуют и проекты из диаспоры.

Гоар Мамиконян подчеркнула, что министерство обязалось представлять все интересные идеи в министерства, ведомства, компании, координирующие это направление, и поощрять, чтобы они также распространяли эти идеи, направляли их в действующие под их координацией научно-исследовательские компании.

«Однако, мы считаем, что нам нужно пересмотреть и обновить программу. Она пока не претерпела очень глубокой трансформации, мы сейчас думаем в этом направлении. Пора работать, привлекать новых специалистов, преобразовывать проект, делать его лучше, привлекать больше молодежи и интересных идей. Цель, определенно, одна - найти новые решения старых проблем во всех сферах».

«Арменпресс» запускает новый подкаст-проект, в котором будут рассматриваться лучшие идеи, прошедшие пять финальных этапов проекта «100 идей для Армении». Запуск новой серии подкастов начат с 24 января. Подкасты будут выходить по понедельникам.