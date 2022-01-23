Армен Саркисян решил подать в отставку с поста президента республики

Президент Республики Армения Армен Саркисян объявил, что принял решение уйти в отставку.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Президента Республики Армения.

В заявлении Президента говорится: «В начале 1990-х годов, в результате больших геополитических изменений, нашему народу выпала величайшая возможность для создания собственного независимого государства. Наша миссия заключалась не в том, чтобы заменить один флаг другим, а в том, чтобы построить страну, которая спустя века вновь обеспечит безопасность, прогресс и процветание армян.

Подчеркну: главный смысл существования независимого государства заключается в способности взять на себя и нести ответственность, когда мы осознаем, что только мы, как единое целое, являемся творцами собственных побед и виновником собственных поражений.

Воодушевленный такой исторической возможностью, я, как и многие мои соотечественники, посвятил себя этой миссии. По разным причинам, на том или ином этапе степень активности моего участия менялась, но я не переставал верить в наш окончательный национальный успех. И это было моей главной мотивацией, подвигшей меня согласиться на предложение стать президентом Армении.

Принимая это важное решение, я исходил из сделанного мне предложения, согласно которому новый президентский институт будет иметь инструменты, возможности влиять на внешнеполитическую, экономическую, инвестиционную политику, на отношения с Диаспорой, а также продвигать национальные интересы на международной арене и формировать новую научно-образовательную и высокотехнологичную среду.

Некоторое время спустя произошли апрельско-майские события 2018 года...

Может возникнуть вопрос: почему я не подал в отставку в тот момент? Ответ очевиден: именно из-за той ответственности, которую я взял на себя - как Президент Республики. Я был обязан сделать все от меня зависящее, дабы избежать дальнейшего углубления внутреннего раскола, возможных столкновений, которые могли привести к крайне негативным последствиям. Я стремился использовать авторитет и связи, которые установились в результате многолетней работы, задействовать свой международный политический и экономический потенциал для построения сильного, стабильного государства.

Может возникнуть и другой вопрос: почему Президент не смог повлиять на политические события, приведшие нас к нынешнему национальному кризису. Причина столь же очевидна: недостаток соответствующего инструментария, которым любого государственного чиновника наделяет только один, основной документ - Конституция. Именно в действующем Основном законе скрыты корни некоторых наших главных проблем.

У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда Президенту приходится выступать гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструмента. Конституция также предполагает верховенство одного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов Диаспоры в управлении государственными учреждениями исторической Родины и т.д.

Мы парламентская республика по форме, но не по содержанию. Целью и сутью моего предложения был не переход от одной формы правления к другой (от парламентской к полупрезидентской или президентской), а создание государственной системы, основанной на системе сдержек и противовесов. Без этого трудно говорить о значительных достижениях, потому что прогресса и успеха можно достигнуть исключительно в условиях предсказуемой, слаженной системы.

Рад, что сформирована комиссия по конституционным изменениям, за что выражаю благодарность правительству. Надеюсь, что в конце концов конституционные изменения произойдут, и следующий президент и институт президента смогут работать в более сбалансированной, скоординированной среде.

Мы живем в своеобразной реальности - реальности, в которой Президент не может влиять на вопросы, касающиеся войны или мира.

В реальности, когда Президент не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа.

В реальности, когда возможности Президента воспринимаются различными политическими группировками не как преимущество для государства, а как угрожающая ему опасность.

В реальности, в которой Президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач.

В реальности, в которой мир находится в зоне постоянной турбулентности, а у Президента нет конституционного инструмента, чтобы помочь своей стране.

В реальности, в которой глава государства, а иногда и его семья, становятся мишенью различных политических групп. Последних интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные теории заговоров, мифы. Эта «озабоченность» моей персоной выходит и за рамки морали, и как конечный результат - негативно отражается непосредственно на моем здоровье.

Я долго думал и решил уйти с поста Президента Республики после активной работы в течение почти четырех лет.

Это решение совершенно не эмоциональное, оно следует из определенной логики.

У Президента нет необходимого инструментария для воздействия на коренные процессы внутренней и внешней политики в нынешние непростые для страны и нации времена.

В это сложное для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не может стать объектом сплетен и теорий заговора, тем самым уводя внимание общественности от важнейших вопросов.

Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, глубоко продуманные, взвешенные, действия. Иначе мы, армянство всего мира, не достигнем цели нашей миссии и окажемся на обочине истории.

Мы более не имеем права ошибаться.

В заключение хотелось бы выразить особую благодарность нашим гражданам, нашим соотечественникам в Диаспоре - за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена.

Особая благодарность солдатам и офицерам нашей доблестной армии, низкий поклон семьям героев, отдавших жизнь за Родину.

Также благодарю всех сотрудников аппарата Президента Республики, моих партнеров в государственных структурах - за эффективную совместную работу.