Иран вернул себе право голоса в ООН, закрыв задолженность

Иран восстановил право голоса в Генассамблее ООН, оплатив свой долг по взносам перед организацией из замороженных в Корее иранских активов, сообщил постоянный представитель исламской республики Маджид Тахт-Раванчи. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Иран в очередной раз лишился права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженности перед организацией. Чтобы вновь обрести право голоса, Ирану требовалось внести 18,4 миллиона долларов.

"Исламская Республика Иран как активный член ООН всегда была привержена своевременной уплате своих членских взносов и сейчас доказала это на деле. К сожалению, уже второй год подряд сталкиваемся с проблемой оплаты взноса из-за односторонних, жестоких санкций, наложенных США на Иран", - заявил постпред, слова которого цитирует агентство Mehr. По его словам, право голоса будет восстановлено с понедельника.

Со своей стороны, МИД Южной Кореи подтвердил, что оплата членского взноса Ирана в размере 18 миллионов долларов была осуществлена из замороженных иранских счетов в Корее. Отмечается, что право голоса на генассамблее ООН будет восстановлено по завершении финансовой операции.