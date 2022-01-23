Пострадавших в результате вспыхнувшего после взрыва пожара на ул. Тычины нет

Взрыв с последовавшим пожаром произошел 23 января в 10:48 часов в одном из домов (200 кв.м) на улице Тычины в Ереване, где сгорели прихожая (30 кв.м) с имуществом, элементы крыши - 50 кв.м., повреждены ванная комната, кухонные двери, потолок. Элементы кровли соседнего дома площадью около 20 квадратных метров обгорели. Пострадавших нет.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, сказав, что пожар был локализован в 12:04 часов, потушен в 12:20. Дежурный психолог отдела психологического обеспечения оказал соответствующую помощь жителям на месте происшествия.

Ранее сообщалось: «23 января в 10:48 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в Ереване на улице Тычины произошел взрыв – с дальнейшим возгоранием.

На место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА и оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, был объявлен вызов пожарной сложности «1 Бис»․ На место происшествия выехали еще 2 пожарные части пожарно-спасательных отрядов спасательного управления МЧС города Еревана, оперативная группа пожарно-спасательного управления и дежурный психолог отдела психологического обеспечения».