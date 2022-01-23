В Армении ожидаются снег и туман, потеплеет на 2-3 градуса

Днем 23 января, 24 января, 26 января и 28 января в Армении осадков не ожидается, в ночь на 25 января утром в отдельных районах, а 27 января — в большинстве районов, ожидаются снег и туман.

Об этом Арменпресс ообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на Центр мониторинга Гидрометеорологии Министерства окружающей среды РА.

"Ветер юго-западный, 2-5 м/с.

Температура воздуха в ночь на 24 января повысится на 2-3 градуса", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, 23 января, 24-26 января, 28 января в Ереване осадков не ожидается, 27 января ожидается снег.