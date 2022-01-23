Взрыв в одном из домов Еревана из-за утечки газа, 1 человек госпитализирован в ОЦ

23 января в 09:54 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в одном из домов возле ресторана "Бора" на улице Тычины в Ереване произошел взрыв.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место происшествия выехал пожарно-спасательный отряд и оперативная группа спасательной службы МЧС РА.

«Выяснилось, что в одном из домов на улице Тычины (100 квадратных метров) произошел взрыв из-за утечки газа. Обрушилась одна перегородка площадью 12 квадратных метров, повреждено оконное стекло», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, В. Т. (1943 г.р.) был госпитализирован в ЗАО «Национальный ожоговый центр», где врачи оценили состояние здоровья пострадавшего как средней тяжести.

Спасатели перекрыли вентиль газовой трубы.

Признаков возгорания не обнаружено.