Время в Ереване: 11:07:36,   23 Январь

Взрыв в одном из домов Еревана из-за утечки газа, 1 человек госпитализирован в ОЦ

Взрыв в одном из домов Еревана из-за утечки газа, 1 человек госпитализирован в ОЦ

23 января в 09:54 часов в Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в одном из домов возле ресторана "Бора" на улице Тычины в Ереване произошел взрыв.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место происшествия выехал пожарно-спасательный отряд и оперативная группа спасательной службы МЧС РА.

 «Выяснилось, что в одном из домов на улице Тычины (100 квадратных метров) произошел взрыв из-за утечки газа.  Обрушилась одна перегородка площадью 12 квадратных метров, повреждено оконное стекло», — говорится в сообщении. 

Согласно источнику, В. Т. (1943 г.р.) был госпитализирован в ЗАО «Национальный ожоговый центр», где врачи оценили состояние здоровья пострадавшего как средней тяжести. 

Спасатели перекрыли вентиль газовой трубы. 

Признаков возгорания не обнаружено.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]