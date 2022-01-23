Никол Пашинян ответит на вопросы СМИ и ОО в прямом эфире на своей странице в Facebook

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян ответит на вопросы СМИ и общественных организаций в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр заявил в сообщении на своей странице в Facebook.

«Уважаемые соотечественники,

завтра, 24 января, в 20:00 часов, я отвечу на вопросы СМИ и общественных организаций в прямом эфире на этой своей странице в Facebook.

СМИ и общественные организации могут присылать свои вопросы на адрес электронной почты [email protected] до 20:00 часов сегодняшнего дня.

Длительность вопросов и ответов — около 2 часов», — говорится в сообщении.

Из аппарата премьер-министра РА сообщают, что вопросы, адресованные премьер-министру, следует направлять с официальным оформлением СМИ (word версия) с указанием имени и фамилии журналиста.

«Вопросы, адресованные в ином варианте, не принимаются.

Просим принять во внимание, что от каждого СМИ следует представить только один вопрос», — говорится в заявлении.