Пожарные потушили пожар на крыше одного из зданий в Ереване

22 января в 21:46 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на крыше дома № 5 по 1-му пер. ул. Нансена в Ереване вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место происшествия выехали три пожарных расчета пожарно-спасательного отряда аварийно-спасательного управления Спасательной службы МЧС, оперативная группа и автолестница.

Согласно источнику, пожар локализовали в 22:27 часов, потушили в 23:42. Сгорело около 80 квадратных метров крыши.