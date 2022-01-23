Время в Ереване: 11:07:36,   23 Январь

Пожарные потушили пожар на крыше одного из зданий в Ереване

Пожарные потушили пожар на крыше одного из зданий в Ереване

22 января в 21:46 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на крыше дома № 5 по 1-му пер. ул. Нансена в Ереване вспыхнул пожар.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место происшествия выехали три пожарных расчета пожарно-спасательного отряда аварийно-спасательного управления Спасательной службы  МЧС, оперативная группа и автолестница.

Согласно источнику, пожар локализовали в 22:27 часов, потушили в 23:42. Сгорело около 80 квадратных метров крыши.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]