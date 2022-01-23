На улице Тычины в Ереване произошел взрыв с возгоранием

23 января в 10:48 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в Ереване на улице Тычины произошел взрыв – с дальнейшим возгоранием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА и оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, был объявлен вызов пожарной сложности «1 Бис»․ На место происшествия выехали еще 2 пожарные части пожарно-спасательных отрядов спасательного управления МЧС города Еревана, оперативная группа пожарно-спасательного управления и дежурный психолог отдела психологического обеспечения. место действия.