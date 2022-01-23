На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Ларс открыт

На территории Армении есть закрытые, труднопроходимые автомагистрали. Дорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари лич в Арагацотнской области, закрыта. При использовании цепей противоскольжения дороги Татев-Шинухайр Сюникской области и перевал Варденяц труднопроходимы для грузовиков с прицепами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дорогах Вайоцдзорской и Гегаркуникской области, Апарана и Арагаца Арагацотнской области, на поворотах Тигранашена Араратской области местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.