COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 814 случаев, умерли 2 человека
11:11, 23 Январь, 2022
По состоянию на 11:00 часов 23 января в Армении подтверждено 351 711 случаев заболевания коронавирусом, из них 334 218 человек вылечились, 8028 — умерли.
7 942 пациента на данный момент получают лечение от коронавирусной болезни.
Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.
За сутки проведен 5121 тест, подтверждено 814 новых случаев заболевания коронавирусом. 109 граждан выздоровели, 2 умерли.
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