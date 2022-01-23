COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 814 случаев, умерли 2  человека

По состоянию на 11:00 часов 23 января в Армении подтверждено 351 711 случаев заболевания коронавирусом, из них 334 218 человек вылечились, 8028 — умерли.

7 942 пациента на данный момент получают лечение от коронавирусной болезни.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

За сутки проведен 5121 тест, подтверждено 814 новых случаев заболевания коронавирусом. 109 граждан выздоровели, 2 умерли.