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Военнослужащий азербайджанской ГПС покончил жизнь самоубийством в бакинском госпитале 

Военнослужащий азербайджанской ГПС покончил жизнь самоубийством в бакинском госпитале 

Военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана покончил жизнь самоубийством в бакинском госпитале.  

Как передает Арменпресс, информация предоставлена Генеральной прокуратурой Азербайджана. 

Согласно официальному сообщению, военнослужащий, покончивший с собой – Рамиз Рзагулиев Хаганоглу, призванный на военную службу Бинагединским районным управлением в октябре 2021 года. военнослужащий действительной срочной военной службы Береговой охраны ГПС призванный в Государственную пограничную службу в октябре 2012 года, 

22 января Рамиль Рзагулиев Хаганоглу  был доставлен в военный госпиталь ГПС в Баку из-за психологических проблем. Около 11 часов он избежал медицинского освидетельствования, поднялся на верхний этаж и выпрыгнул из окна. Бакинская военная прокуратура возбудила дело по статье Уголовного кодекса о доведении до самоубийства.


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