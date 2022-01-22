Азиатские индексы снизились - 22-01-22

ТОКИО, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 27522.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1927.18 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3522.57 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 24965.55 пункта.