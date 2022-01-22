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В Казахстане возбуждено 1822 уголовных дела по терроризму, убийствам и другим фактам

В Казахстане возбуждено 1822 уголовных дела по терроризму, убийствам и другим фактам

В Казахстане в связи с январскими событиями возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из которых переданы в прокуратуры по особым делам. 

Как сообщает Арменпресс, указанная информация предоставлена Министерством внутренних дел Казахстана.

Sputnik Казахстан отмечает, что возбуждены уголовные дела о терроризме, убийствах, насилии в отношении представителей власти, хулиганстве и нападениях на правительственные здания. 

Ранее Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел совместное совещание с представителями Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, МВД и Минобороны.

В начале года 2 января в ряде государств-членов ОДКБ в Казахстане вспыхнули протесты, которые впоследствии переросли в массовые беспорядки и нападения на госструктуры. Правоохранительные органы задержали около 8 тысяч человек в Казахстане после беспорядков.


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