Вашингтон пытается затягивать обсуждение предложений Москвы. МИД РФ

После передачи Москвой предложений по гарантиям безопасности Вашингтон в основном пытался оттянуть их обсуждение.

Как передаетАрменпресс, об этом сообщили в МИД РФ.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась 21 января в Женеве и продлилась около 1,5 часов.

Параллельно с эскалацией напряженности между Россией и НАТО вдоль западных границ России, особенно вокруг Украины, Россия и США ведут активные переговоры на уровне президентов, министров иностранных дел, на более низких уровнях- чтобы избежать дальнейшей эскалации. Основное беспокойство Вашингтона и союзников по НАТО — возможность вторжения российских войск в Украину, а беспокойство Москвы — расширение НАТО на восток, в том числе возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе.

РанееМИД России представил в Вашингтон проект договора о нерасширении Организации Североатлантического договора на восток. МИД России также опубликовал проекты соглашений с другими государствами-членами НАТО. Ключевым их положением является юридическое закрепление отказа Украины от членства в НАТО при отказе НАТО от расширения на восток. В Вашингтоне, однако, подчеркивают, что главное требование России - отказаться от расширения НАТО на Восток - не может быть выполнено, так как это означало бы отказ от проводимой Альянсом политики "открытых дверей". Эту позицию подтвердил госсекретарь Блинкен на пресс-конференции после встречи в Женеве.

Глава МИД России, в свою очередь, заявил журналистам, что в ходе переговоров дал понять американской стороне, что "дальнейшее игнорирование озабоченностей России будет иметь самые серьезные последствия". Лавров заявил, что, несмотря на опасения США, Россия не собирается нападать на Украину. Он сказал, что Соединенные Штаты согласились на следующей неделе письменно ответить на предложения России о гарантиях безопасности. На вопрос, будет ли опубликован ответ Вашингтона, Лавров сказал, что он лично выступает за публикацию документа, но это возможно только с согласия США.