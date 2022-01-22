Посол Украины в Германии заявил, что Зеленский готов к диалогу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передает Арменпресс, по сообщению РИА Новости, об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По словам дипломата, Зеленский «также готов в любой момент провести прямые переговоры с президентом Путиным», но Москва «отвергает» протянутую руку Киева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подготовка к встрече президентов РФ и Украины не ведется. Есть только ввод вооружений в Украину, невыполнение Киевом Минских договоренностей.