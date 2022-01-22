Лавров поблагодарил лидера Швейцарии за организацию встречи с Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил президента Швейцарии Игнасио Кассиса за поддержку в организации переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА-Новости, об этом 22 января заявил МИД России.

В Женеве 21 января глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме, в декабре, на полях министерского заседания ОБСЕ.

Как сообщили в МИД РФ, в ходе встречи Лаврова и Кассиса, состоявшейся 22 января в Женеве, состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, а также по ряду актуальных международных проблем, и был подчеркнут дружественный, позитивный и содержательный характер российско-швейцарских отношений.

"С российской стороны была высказана признательность швейцарским партнерам за помощь в организации российско-американских переговоров на женевской площадке", - сообщили в МИД РФ.

Ранее Игнацио Кассис сказал, что Швейцария готова способствовать организации новой встречи Лаврова и Блинкена, если это потребуется.