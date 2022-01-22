Когда говорят дипломаты— пушки молчат. Эксперты анализируют переговоры Лаврова и Блинкена

Российские и зарубежные эксперты анализируют итоги очередного раунда переговоров Лаврова и Блинкена на фоне обострения конфронтации России и НАТО особенно из-за Украины.

Как передает Арменпресс, профессор Центра мировой политики Генри Киссинджера Университета Джонса Хопкинса в США Сергей Радченко заявил в интервьюВВС, что встреча дипломатов России и США была промежуточной, но в любом случае, любые переговоры дают возможность избежать дальнейшей эскалации.

«Когда говорят дипломаты, пушки молчат», — сказал он.

По его словам, судя по дальнейшим комментариям Лаврова и Блинкена, помимо разногласий, глава МИД России и госсекретарь США смогли найти и темы для сотрудничества. Например, обсуждались продолжающиеся переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки в Вене, где подходы Вашингтона и Москвы совпадают.

Юваль Вебер, эксперт Школы менеджмента имени Буша в Университете A&M в Техасе, настроен более пессимистично.

В интервью ВВС он напомнил о требовании Москвы, выдвинутом накануне встречи, о выводе войск НАТО из Болгарии и Румынии, заявив, что подобные нерешенные требования показывают, что Кремль уже принял принципиальное решение по Украине, и усилия Госдепа США ничего не изменит

«Неважно, хороший секретарь Энтони Блинкен или нет. Если другая сторона требует капитуляции или конфликта, Блинкен мало что может сделать. Будет он лучшим дипломатом в мире или худшим, у него мало шансов на урегулирование путем переговоров», — сказал Вебер.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась 21 января в Женеве и продлилась около 1,5 часов.

Параллельно с эскалацией напряженности между Россией и НАТО вдоль западных границ России, и особенно вокруг Украины, Россия и США ведут активные переговоры на уровне президентов, министров иностранных дел, на более низких уровнях- чтобы избежать дальнейшей эскалации. Основное беспокойство Вашингтона и союзников по НАТО — возможность вторжения российских войск в Украину, а беспокойство Москвы — расширение НАТО на восток, в том числе возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе.

РанееМИД России представил в Вашингтон проект договора о нерасширении Организации Североатлантического договора на восток. МИД России также опубликовал проекты соглашений с другими государствами-членами НАТО. Ключевым их положением является юридическое закрепление отказа Украины от членства в НАТО при отказе НАТО от расширения на восток. В Вашингтоне, однако, подчеркивают, что главное требование России - отказаться от расширения НАТО на Восток - не может быть выполнено, так как это означало бы отказ от проводимой Альянсом политики "открытых дверей". Эту позицию подтвердил госсекретарь Блинкен на пресс-конференции после встречи в Женеве.

Глава МИД России, в свою очередь, заявил журналистам, что в ходе переговоров дал понять американской стороне, что "дальнейшее игнорирование озабоченностей России будет иметь самые серьезные последствия". Лавров заявил, что, несмотря на опасения США, Россия не собирается нападать на Украину. Он сказал, что Соединенные Штаты согласились на следующей неделе письменно ответить на предложения России о гарантиях безопасности. На вопрос, будет ли опубликован ответ Вашингтона, Лавров сказал, что он лично выступает за публикацию документа, но это возможно только с согласия США.