Арман Татоян отметил неподобающее отношение к людям с проблемами психического здоровья

Правозащитник Арман Татоян зафиксировал ненадлежащее и пренебрежительное отношение, невнимание к людям с психическими расстройствами в психиатрических больницах.

Как передает Арменпресс, об этом Татоян заявил на пресс-конференции, представляя доклад об обеспечении прав людей с психическими расстройствами в психиатрических организациях.

«В 2018 году я опубликовал специальный внеочередной доклад о серьезных проблемах, накопившихся в этой сфере за долгие годы – о нарушениях прав человека. Сегодняшний отчет призван показать, какие изменения произошли в этих учреждениях за эти годы. К сожалению, на практике ситуация такая же, как объективно представлена в отчете: неподобающее обращение, невнимание к людям с проблемами психического здоровья», — сказал он.

Арман Татоян отметил, что в целом не проявлены комплексные подходы к решению системных проблем в сфере психического здоровья, отсутствуют стратегические документы по этому вопросу, которые позволят решать вопросы в рамках единой политики. Главной проблемой остается то, что психическое здоровье в Армении сконцентрировано в больницах, нет услуг по месту жительства, в общинах. Он подчеркнул, что доклад был проведен рядом экспертов и основан исключительно на профессиональных принципах.

Он подчеркнул, что люди с проблемами психического здоровья, в основном находящиеся на длительном стационарном лечении, находятся в психиатрических больницах, тем самым изолируютсяот семьи, окружающей среды и общества.

«Помощь людям с проблемами психического здоровья на самом деле не должна ограничиваться психиатрическими больницами. Люди должны иметь доступ ко всем реальным альтернативным услугам», — добавил омбудсмен.