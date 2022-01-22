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Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов

Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов

Днем 22января, 23января и 25-26 января в Армении осадков не ожидается, 24 января в отдельных районах ожидается снег и туман, 27 января снег ожидается в большинстве районов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения. 

Ветер северо-западный, 2-5 м/с. 

В ночь с 23 на 24января температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов.

22января, 23января и 25-26 января в Ереване осадков не ожидается, утром 24-го возможен небольшой снег, 27-го ожидается снег.


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