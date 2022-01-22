Время в Ереване: 11:07:36,   22 Январь

Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным

Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна спрезидентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра Республики Армения, стороны обсудили ход выполнения  договоренностей, отмеченных в трёхсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года11 января и 26 ноября 2021 года.

 Обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ, состоялся обмен мнениями относительно текущего состояния региональной и международной безопасности.

Лидеры двух стран коснулись также текущих вопросов двусторонней повестки.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]