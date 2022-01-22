Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна спрезидентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Республики Армения, стороны обсудили ход выполнения договоренностей, отмеченных в трёхсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ, состоялся обмен мнениями относительно текущего состояния региональной и международной безопасности.

Лидеры двух стран коснулись также текущих вопросов двусторонней повестки.