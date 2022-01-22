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Артак Бегларян обсудил с делегацией Центра-фонда Genesis Armenia программы по развитию Арцаха

Артак Бегларян обсудил с делегацией Центра-фонда Genesis Armenia программы по развитию Арцаха

21 января государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян принял делегацию Исследовательского мозгового центра-фонда Genesis Armenia Research во главе с Абраамом Гаспаряном. 

Как передает Арменпресс, госминистр приветствовал осуществляемые центром программы в Арцахе, особенно программы, направленные на долгосрочное и институциональное развитие.

Глава фонда Genesis Armenia Research Brain Абраам Гаспарян представил реализованные программы и рассказал о дальнейших инициативах, направленных на развитие Арцаха путем консолидации и развития интеллектуального потенциала, оживления экономической жизни и других сфер.

Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Правительством Арцаха и Исследовательским центром-фондом Genesis Armenia Research Brain. Намечены некоторые новые программы, которые направлены как на ликвидацию последствий войны, так и реализацию стратегических программ.


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