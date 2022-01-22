Крым никогда не вернется в состав Украины. Глава ВМС Германии

Крым никогда не вернется в состав Украины.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах.

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется. Это факт», — сказал Шёнбах на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, комментируя ситуацию на Украине.

Шёнбах также заявил, что Грузия соответствует критериям членства в НАТО, но ее вступление в альянс является «неразумным». По его словам, Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю.

Крымский полуостров присоединился к Российской Федерации в 2014 году после революции Майдана – в результате референдума в Республике Крым и Севастополе.