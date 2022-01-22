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Крым никогда не вернется в состав Украины. Глава ВМС Германии

Крым никогда не вернется в состав Украины. Глава ВМС Германии

Крым никогда не вернется в состав Украины.

Как передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, об этом заявил командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах.

 «Крымского полуострова нет, он никогда не вернется.  Это факт», — сказал  Шёнбах на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, комментируя ситуацию на Украине.

Шёнбах также заявил, что Грузия соответствует критериям членства в НАТО, но ее вступление в альянс является «неразумным». По его словам, Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю.

 Крымский полуостров присоединился к Российской Федерации  в 2014 году после революции Майдана – в  результате  референдума в Республике Крым и Севастополе.


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