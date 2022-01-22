Украинские силовики провели учения со стрельбойв Донбассе

Украинские артиллеристы провели учения в Донбассе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Объединенного оперативного штаба.

По данным пресс-службы, была проверена боеготовность артиллерийских частей.

«Артиллеристы успешно решили поставленные перед ними задачи: уничтожили условную технику и личный состав противника и вражеские вертолеты на взлетных площадках», — говорится в сообщении.