Украинские силовики провели учения со стрельбойв Донбассе
12:24, 22 Январь, 2022
Украинские артиллеристы провели учения в Донбассе.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Объединенного оперативного штаба.
По данным пресс-службы, была проверена боеготовность артиллерийских частей.
«Артиллеристы успешно решили поставленные перед ними задачи: уничтожили условную технику и личный состав противника и вражеские вертолеты на взлетных площадках», — говорится в сообщении.
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