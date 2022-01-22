Масштабные проекты и инвестиции в сфере возобновляемой энергетики. Визит президента РА в ОАЭ

Рабочий визит Президента Республики Армена Саркисяна в Объединенные Арабские Эмираты ознаменовался рядом практических договоренностей. Речь, в частности,о сфере возобновляемых источников энергии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения,эмиратская компания «Масдар», являющаяся одной из ведущих международных компаний в области возобновляемой энергетики, уже приступила к реализации программы «Айг-1» по строительству 200-мегаваттной фотовольтовой электростанциив Армении.Договоренность о реализации достигнута в 2019 году во время визита президента Республики Армена Саркисяна в Объединенные Арабские Эмираты. Уже тогда Армен Саркисян отметил, что эта программа – только начало большого пути, и вместе можно сделать гораздо больше.

В ходе недавнего рабочего визита в ОАЭ президент Саркисян встретился с генеральным директором компании «Масдар» Мохамедом Джамилем Аль-Рамахом – с целью достижения договоренности о строительстве в Армении еще одной солнечной фотовольтовой станции мощностью 200 мегаватт.

Планы солнечных электростанций общей мощностью 400 мегаватт в Армении предполагают большие инвестиции. Они также имеют стратегическое значение для повышения безопасности, уровня независимости энергосистемы страны, а также для диверсификации энергетического сектора. Эти программы также помогут сделать Армению более зеленой.

В ходе визита в ОАЭ президент Саркисян обсудил с генеральным директором Mubadala Investment Company Калдуном Халифой Аль Мубараком возможность масштабных инвестиций в ветроэнергетику, в частности, строительство дополнительной электростанции мощностью 500 МВт. Президент Саркисян отметил, что Армения обладает огромным потенциалом экологически чистых энергетических ресурсов.

Согласно договоренности, достигнутой в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты, Wizz Air Abu Dhabi вскоре начнет выполнение рейсов в Ереван.

В целом, рабочий визит президента Республики Армения Армена Саркисяна в ОАЭ – это еще один практический шаг к сближению с арабским миром и укреплению сотрудничества.