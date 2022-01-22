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В Донбассе сообщили о нарушении режима прекращения огня со стороны ВС Украины

В Донбассе сообщили о нарушении режима прекращения огня со стороны ВС Украины

Украинские силы один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, об этом журналистам заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

21 января министерство сообщило о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских сил.

"За последние сутки режим прекращения огня был нарушен один раз со стороны ВСУ", - сказал он. 

В ведомстве добавили, что во время обстрела силовики применяли гранатометы.


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