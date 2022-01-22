В Донбассе сообщили о нарушении режима прекращения огня со стороны ВС Украины
11:38, 22 Январь, 2022
Украинские силы один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
21 января министерство сообщило о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских сил.
"За последние сутки режим прекращения огня был нарушен один раз со стороны ВСУ", - сказал он.
В ведомстве добавили, что во время обстрела силовики применяли гранатометы.
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