Европейские индексы снизились - 21-01-22
МОСКВА, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.94% и составил 15603.88 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.75% и составил 7068.59 пункта, британский FTSE снизился на 1.20% и составил 7494.13 пункта, а российский RTSI снизился на 3.36% и составил 1401.88 пункта.
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