Цены на цветные металлы - 21-01-22

ЛОНДОН, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.68% и составила 3061.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.16% и составила 9922.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.68% и составила 2383.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.57% и составила 23720.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.23% и составила 43500.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.08% и составила 3642.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 2.13% и составила 72000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.