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На территории РА есть закрытые и труднопроходимые дороги

На территории РА есть закрытые и труднопроходимые дороги

На территории РА есть закрытые и труднопроходимые дороги. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, закрыта автодорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари лич в Арагацотнской области, а автодорога Татев-Шинуайр Сюникской области закрыта для движения грузовиков с прицепами.

Перевал Варденяц  труднопроходим для грузовиков с прицепами(движение только при использовании цепей). Трасса Ехнаджур-Заришат Ширакской области труднопроходима. 

Дороги Вайоц Дзора и Гегаркуникской области, Апаранаи Арагаца Арагацотнской области, на поворотах Тигранашена Араратской области местами гололед. 

На участке дороги Горис-Сисиан-Татев-Шинуайр Сюникской области метель.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов  транспорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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