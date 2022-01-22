На территории РА есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, закрыта автодорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари лич в Арагацотнской области, а автодорога Татев-Шинуайр Сюникской области закрыта для движения грузовиков с прицепами.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепами(движение только при использовании цепей). Трасса Ехнаджур-Заришат Ширакской области труднопроходима.

Дороги Вайоц Дзора и Гегаркуникской области, Апаранаи Арагаца Арагацотнской области, на поворотах Тигранашена Араратской области местами гололед.

На участке дороги Горис-Сисиан-Татев-Шинуайр Сюникской области метель.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.