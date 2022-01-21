Дальнейшее игнорирование озабоченностей РФ будет иметь серьезные последствия: Лавров на встрече с Блинкеном

В Женеве 21 января состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности России. Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили ключевые положения проектов международно-правовых соглашений, переданных ранее США и странам-членам НАТО. В данном контексте Лавров указал на императивность строгого следования краеугольному принципу «неделимости безопасности», зафиксированному в ряде многосторонних документов, прежде всего, в Хартии европейской безопасности, подписанной на высшем уровне в Стамбуле в 1999 г.

«До Э.Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия. Этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе.

Особое внимание было уделено внутриукраинскому конфликту. Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом «Комплекса мер», включая налаживание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР.

Состоялась «сверка часов» о перспективах восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий вокруг иранской ядерной программы.

При обсуждении двусторонней проблематики отношений с США констатировано, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима. Российская сторона выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе. Требуем скорейшего возвращения конфискованной американскими властями российской дипломатической недвижимости», - говорится в заявлении МИД РФ.