ФБР провело обыск в доме проазербайджанского конгрессмена, а посол Азербайджана успел вовремя покинуть город

В среду ФБР провело обыск в доме конгрессмена-демократа Генри Куэльяра и в его предвыборном офисе в Техасе в рамках широкомасштабного федерального расследования, касающегося Азербайджана и нескольких американских бизнесменов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ABC News со ссылкой на свой источник, знакомый с этим вопросом.

После того, как агенты ФБР выполнили ордер на обыск в доме Куэльяра в городе Ларедо, штат Техас, помощник Куэльяра заявил, что конгрессмен «будет полностью сотрудничать в любом расследовании».

«Он привержен обеспечению справедливости и законности», — говорится в заявлении.

В среду представитель ФБР подчеркнул, что любая «правоохранительная деятельность» в доме Куэльяра и в офисе предвыборной кампании «санкционирована судом».

Куэльяр, который представляет 28-й округ Техаса в Конгрессе, является конгрессменом 2005 года. В последние годы он был сопредседателем комиссии по вопросам Азербайджана в Конгрессе и неоднократно встречался с официальными лицами Азербайджана, включая посла Азербайджана Элина Сулейманова.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) написал в Facebook, что Сулейманов, многолетний посол Азербайджана в Вашингтоне, заранее покинул город накануне крупного федерального уголовного расследования ФБР. По данным Армянского национального комитета Вашингтона, информация о коррупционных схемах Азербайджана в США уже давно является в Вашингтоне «секретом Полишинеля».