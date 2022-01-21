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Скончался Заслуженный тренер Армении Самвел Арутюнян

Скончался Заслуженный тренер Армении Самвел Арутюнян

Заслуженный тренер Армении, судья международной категории Самвел Арутюнян, работавший в том числе на борцовских турнирах Олимпийских игр, скончался в возрасте 66 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница «Wrestling – Armenia» в Facebook.

Панихида состоится 22 января, в 18:00, по адресу Нубарашенское шоссе, 46.

Похороны состоятся 23 января, в 13:00.


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