Скончался Заслуженный тренер Армении Самвел Арутюнян

Заслуженный тренер Армении, судья международной категории Самвел Арутюнян, работавший в том числе на борцовских турнирах Олимпийских игр, скончался в возрасте 66 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница «Wrestling – Armenia» в Facebook.

Панихида состоится 22 января, в 18:00, по адресу Нубарашенское шоссе, 46.

Похороны состоятся 23 января, в 13:00.