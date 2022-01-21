Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на 22-26 мая

Очное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, которое было запланировано на 17-21 января, отложена до 22-26 мая. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте организации.

"ВЭФ рад объявить, что проведет ежегодное собрание в 2022 году в [центре туризма] "Давос - Клостерс" в Швейцарии с воскресенья, 22 мая, по четверг, 26 мая", - отмечается в тексте.

Пресс-служба также проинформировала, что темами встречи будут, в частности, восстановление после пандемии коронавируса, борьба с изменением климата и использование технологий четвертой промышленной революции.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.