Вице-спикер НС Армении принял делегацию Европейского союза

Заместитель председателя Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 21 января принял делегацию во главе с представителем французского председательства в Совете ЕС, советником администрации президента Франции Изабель Дюмон и специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, состоялся обмен мнениями об итогах состоявшихся при посредничестве президента России в Сочи, председателя Европейского совета в Брюсселе и президента Франции встреч и реализации достигнутых договоренностей.

Стороны коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией. Вице-спикер НС оценил первую встречу спецпредставителей в Москве как конструктивную, отметив, что армянская сторона заинтересована в решении четких проблем путем предметного процесса.