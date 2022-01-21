Генсек ООН заявил, что уровень недоверия между мировыми державами достиг пика

Мировое сообщество сталкивается с политическими волнениями и жестокими конфликтами, при этом уровень недоверия между глобальными державами достиг пика. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей по приоритетам работы на 2022 год.

"Мы начали еще один год в тисках глобальной пандемии. Коронавирус продолжает распоряжаться жизнями, планами и надеждами, - сказал он. - Единственной определенностью является неопределенность в еще большей степени. Между тем растут неравенство и инфляция. <…> Мы сталкиваемся с политическими волнениями и жестокими конфликтами. Недоверие между мировыми державами достигло пика".

Генсекретарь отметил, что сейчас в мире наблюдается наибольшее число насильственных конфликтов со времен 1945 года.

"Число [единиц] запасов ядерных вооружений превышает 13 тыс. - это наивысший уровень за десятилетия", - обратил внимание Гутерриш.