Казахстан готов обсудить возможность поставки вакцины против COVID-19 в Армению

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян 21 января приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерство здравоохранения Армении, двустороннее было высоко оценено успешное сотрудничество между странами, подчеркнута важность развития долгосрочных отношений и постоянной интенсификацию двусторонних связей.

Министр коснулась сложившейся вследствие эпидемии COVID-19 ситуации, вспышки новой волны с тяжелыми последствиями, превентивных мер против распространения эпидемии и активного процесса вакцинации.

Болат Иманбаев поблагодарил армянских коллег за надлежащую организацию работы против эпидемии COVID-19 в Армении, а также за быстрое реагирование на возникшие проблемы.

«Придаю большое значение армяно-казахстанскому партнерству, которое еще больше укрепит двусторонние дружественные отношения на пути новых перспектив, новых возможностей и реализации совместных программ», - сказала Анаит Аванесян.

Посол сообщил, что в Казахстане уже есть производство вакцины против COVID-19, и выразил готовность обсудить возможность ее поставки в Армению.