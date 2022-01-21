Премьер Украины поручил пересмотреть положения по воинскому учету женщин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам пересмотреть нормы, связанные с постановкой женщин на воинский учет. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Поступил ответ и от премьера Дениса Шмыгаля, где он сообщил, что направил в Минюст и Минобороны поручение рассмотреть вопрос отмены обязательной постановки на военный учет женщин. А неделю назад я подал в Верховную раду законопроект по этому вопросу", - сообщил он. Депутат уточнил, что в офисе президента Украины также дали поручение министерству обороны страны рассмотреть указанный вопрос.

"Уверен, мы дожмем и эта норма будет отменена", - резюмировал политик.

22 декабря был опубликован приказ Минобороны, расширяющий список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет. Перечень охватывает сотни профессий, при этом работодатель обязан проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальности из этого списка, встали на учет. В оборонном ведомстве также уточнили, что на учет обязаны будут встать беременные и женщины с несовершеннолетними детьми. Работы по реализации приказа планируется завершить до конца 2022 года.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, а в мирное время - в добровольном порядке (по контракту). При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о регистрации воинского учета. Согласно приказу, комиссариаты будут ставить женщин на учет при условии, что они пригодны к прохождению службы по возрасту (от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья, которое определит медкомиссия.

Фактически под действие приказа попало большинство украинских женщин - от бухгалтеров, менеджеров и юристов до кладовщиц, почтальонов и маляров. За невыполнение требований Минобороны предусмотрены штрафы - от 850 до 1 700 гривен ($31-62) для самой уклонистки и от 5 100 до 8 500 гривен ($187-311) для ее работодателя.