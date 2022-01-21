Генпрокуратура Арцаха представила статистику преступлений Азербайджана после трехстороннего Заявления

После трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года до 1 января 2022 года вооруженные силы Азербайджана, дислоцированные вблизи армянских населенных пунктов, находящихся под контролем Республики Арцах, совершили 69 преступлений против армян Арцаха, в связи с чем в общей сложности возбуждено 54 уголовных дела.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры Арцаха, в целом возбуждено 5 уголовных дел об убийствах (3 дела о гражданских убийствах), 28 дел о покушениях на убийство (19 из которых были направлены против военнослужащих), 1 дело о террористическом акте, 16 дел об уничтожении имущества огнестрельным оружием (10 из которых - уничтожение или повреждение имущества), 5 случаев покушения на уничтожение и повреждение имущества, 3 случая кражи, 2 случая грабежа, 3 случая разрушения могил, 4 случая пыток, 1 случай угрозы смертью, 1 случай похищения людей.

Убиты 3 мирных жителя и 10 военнослужащих погибли, покушению на убийство подверглись 77 (50 военнослужащих) человек, 37 человек (28 военнослужащих) были ранены, 8 - подверглись физическому насилию, 2 - угрозам расправой.

В результате преступных посягательств на имущественные права народа Арцаха имуществу был причинен ущерб физическим лицам, причинен материальный ущерб в размере 17 710 000 драмов (похищение скота и транспортного средства).

Установлено, что с целью умышленного уничтожения имущества подожжено 9 жилых домов, 3 сельхозтехники, 9 автомобилей (7 военных), 2 строительной техники, 3 сада и посевная площадь.

Генпрокуратура Республики Арцах подчеркивает, что приведенные факты свидетельствуют о том, что Азербайджан периодически нарушает 1-й пункт трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года (Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта).