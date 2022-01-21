Решение по делу Тонояна суд опубликует 24 января

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Манвела Шахвердяна ушел в совещательную комнату для вынесения решения по делу о мере пресечения бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна и других. Об этом в беседе с Арменпресс сказал адвокат Тонояна Сергей Ованнисян.

Решение будет озвучено 24 января, в 11:00 часов.

Как сообщалось ранее, было внесено ходатайство об освобождении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна под личное поручительство.

По словам адвоката, ходатайство об освобождении Тонояна под личное поручительство представили депутаты фракции «Гражданский договор» НС Вилен Габриелян, Кристине Погосян и лидер партии «Республика» Арам Саркисян.

Против Давида Тонояна возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях при поставке боеприпасов. Тоноян был арестован 30 сентября. По этому делу также проходят глава поставляющей оружие в Армению компании Давид Галстян и заместитель начальника Генштаба Степан Галстян.