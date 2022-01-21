Пострадавший в ДТП ребенок доставлен из Арцаха в Ереван на вертолете российских миротворцев 

Ребёнок, пострадавший в ДТП в арцахском городе Чартар 19 января, был доставлен в Ереван на вертолёте российских миротворческих сил. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян.

«В результате ДТП, произошедшего 19 января в городе Чартар, четверо детей получили травмы, трое из которых - средней тяжести, а один - тяжелой со сложным переломом позвоночника. Учитывая сложность и опасность перелома, по указанию врачей, его нужно было перевезти в Ереван на вертолете.

Правительство Республики Арцах обратилось к миротворческому контингенту РФ с просьбой о предоставлении вертолета, которая была удовлетворена ими, однако из-за вчерашних плохих погодных условий полет состоялся сегодня утром. Ребенок сейчас находится в Ереване под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает, однако предстоят тяжелые и сложные операции, и, надеемся, удастся восстановить его здоровье», - отметил Бегларян.

Он добавил, что после войны 2020 года это первый случай, когда возникла такая срочная необходимость в использовании воздушного транспорта , и, к счастью, удалось решить проблему.

«Хочу выразить особую благодарность миротворческому контингенту РФ и главнокомандующему генерал-майору Андрею Волкову за оперативное и эффективное решение этой острой гуманитарной проблемы. Это еще один пример гуманитарной деятельности российских миротворцев в Арцахе и нашего сотрудничества», - подчеркнул Бегларян.