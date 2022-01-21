UCOM откроет новый центр обслуживания звонков абонентов в Ванадзоре

С февраля месяца компания Ucom планирует открыть новый центр обслуживания звонков абонентов в Ванадзоре, благодаря чему в текущем году в городе будет создано около 20 рабочих мест. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, на сегодняшний день на вакансию сотрудника центра обслуживания звонков абонентов Ucom подали заявки 100 жителей Ванадзора в возрасте от 22-25 лет. Среди соискателей на эту должность есть юристы, психологи, экономисты, лингвисты, а также педагоги.

“При выборе места мы точно знали, что новый центр обслуживания звонков абонентов однозначно нужно будет открывать в одном из регионов Армении. Кроме того, мы постарались внести свой вклад в развитие рынка труда в регионах, предложив условия работы, полностью равные ереванскому центру обслуживания звонков абонентов. Следует отметить, что ванадзорские соискатели, по образованию и профессиональным навыкам, не уступают ереванским соискателям. Уверена, что они внесут особый вклад в процесс улучшения качества обслуживания Ucom и, конечно же, поднимут уровень обслуживания до «դբա լավը» (на лорийском диалекте означает «к лучшему» - ред.)”, - рассказала исполняющая обязанности директора по обслуживанию абонентов Ucom Софи Бондаренко.

Соискатели, прошедшие этап собеседования, сейчас проходят углубленное обучение, предусмотренное для сотрудника центра обслуживания звонков абонентов, изучают все услуги фиксированной и мобильной связи, предоставляемые компанией, необходимые рабочие программы, и так далее.

Один из участников курса обучения, Мартин Мартиросян, 23-летний выпускник факультета "Сервис" Ереванского государственного университета, рассказал, что компания Ucom, в первую очередь, его привлекла пакетами услуг Level Up, приложением Mediaroom, а также стилем работы: “Меня всегда интересовала компания Ucom, ее услуги и, когда увидел объявление об открытии центра обслуживания звонков абонентов в Ванадзоре, сразу же подал заявку. Будучи коренным жителем Ванадзора, предпочитаю работать в своем родном городе”.

Еще одна участница обучения, 22-летний психолог по профессии, Ани Хачатрян, решила подать заявку на работу на этой должности, так как ей всегда было интересно общаться с абонентами, а также разрешать различные конфликтные ситуации. Рассказывает, что всегда наблюдала за работой Ucom и, по ее словам, хорошо осведомлена о "дружной рабочей атмосфере" в компании: “Тот факт, что Центр обслуживания звонков абонентов Ucom открывается в Ванадзоре, очень обнадеживает, ведь раньше такую работу мы могли найти только в Ереване, а теперь Ucom предоставила нам, жителям Ванадзора, прекрасную возможность иметь любимую работу в родном городе”.