Фонтаны на центральной площади Афин освещены цветами армянского триколора
По инициативе посольства Армении в Греции и при поддержке мэрии Афин фонтаны на центральной площади Омония были освещены цветами армянского триколора в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грецией. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в "Facebook" сообщило посольство Армении в Греции.
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