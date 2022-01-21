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Фонтаны на центральной площади Афин освещены цветами армянского триколора

Фонтаны на центральной площади Афин освещены цветами армянского триколора

По инициативе посольства Армении в Греции и при поддержке мэрии Афин фонтаны на центральной площади Омония были освещены  цветами армянского триколора в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грецией. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в "Facebook" сообщило посольство Армении в Греции.


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