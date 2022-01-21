Время в Ереване: 11:07:36,   21 Январь

Акоп Акопян и Артур Манукян избраны членами Комиссии по телевидению и радио

Акоп Акопян и Артур Манукян избраны членами Комиссии по телевидению и радио

Национальное Собрание Армении избрало Акопа Акопяна и Артура Манукяна членами Комиссии по телевидению и радио.

Как сообщает Арменпресс, после закрытого тайного голосования в Национальном Собрании председатель счетной комиссии Нарек Бабаян заявил, что в голосовании приняли участие 68 из 107 депутатов НС, недействительных бюллетеней не было. И Акоп Акопян, и Артур Манукян получили по 68 голосов.

Они присягой приняли членство в Комиссии по телевидению и радио.

Их кандидатуры были выдвинуты фракцией «Гражданский договор».


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]