Акоп Акопян и Артур Манукян избраны членами Комиссии по телевидению и радио

Национальное Собрание Армении избрало Акопа Акопяна и Артура Манукяна членами Комиссии по телевидению и радио.

Как сообщает Арменпресс, после закрытого тайного голосования в Национальном Собрании председатель счетной комиссии Нарек Бабаян заявил, что в голосовании приняли участие 68 из 107 депутатов НС, недействительных бюллетеней не было. И Акоп Акопян, и Артур Манукян получили по 68 голосов.

Они присягой приняли членство в Комиссии по телевидению и радио.

Их кандидатуры были выдвинуты фракцией «Гражданский договор».