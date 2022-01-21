Хачанов проиграл Надалю в третьем круге Australian Open

Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в третьем круге 25-летний Хачанов, посеянный под 28-м номером, уступил шестой ракетке турнира испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6. Соперники провели на корте 2 часа 50 минут.

За матч россиянин сделал 14 эйсов, три двойные ошибки, активно выиграл 36 мячей и допустил 42 невынужденные ошибки. Статистика Надаля - 4 эйса, 6 двойных ошибок, 39 активно выигранных мячей, 30 невынужденных ошибок. Счет личных встреч стал 8-0 в пользу испанца.

В четвертом круге 35-летний Надаль встретится с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым (18-й номер посева) и французом Адрианом Маннарино.

Хачанов ни разу не проходил дальше третьего круга на Australian Open, лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" (2019) и Уимблдона (2021).

Australian Open с призовым фондом 54 млн долларов проходит на покрытии "хард" и завершится 30 января.