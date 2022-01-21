Азиатские индексы - 21-01-22

ТОКИО, 21 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.90% и составил 27522.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.59% и составил 1927.18 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.91% и составил 3522.57 пункта, а HANG SENG вырос на 0.05% и составил 24965.55 пункта.