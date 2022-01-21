Новая встреча Лаврова и Блинкена может пройти в феврале, сообщил источник

Новая министерская встреча РФ и США может состояться в феврале, но не в первых числах, как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости источник в российской делегации.

В пятницу прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.

"После получения ответа понадобится какое-то время на его изучение. Речь идет о неделях, а не о днях", - сказал источник.

Он добавил, что если США предоставят письменный ответ на предложения РФ на следующей неделе, как и обещали, то встреча может быть организована в феврале, "но в любом случае, не в первых числах".

Ранее Лавров заявил, что после получения письменного ответа от США на российские предложения возможно проведение новой встречи на министерском уровне.