Время в Ереване: 11:07:36,   21 Январь

Адель заявила о переносе концертов в Лас-Вегасе из-за COVID-19 у половины ее команды

Адель заявила о переносе концертов в Лас-Вегасе из-за COVID-19 у половины ее команды

Британская певица Адель сообщила об отмене ближайших концертов в Лас-Вегасе за сутки до начала тура из-за проблем с логистикой и положительных тестов на коронавирус у половины ее команды.

В своем видеообращении к поклонникам в инстаграме она сообщила, что не спала последние 30 часов, но времени не хватило и подготовиться к началу тура оказалось невозможно. Певица извинилась перед зрителями и пообещала, что в ближайшее время будут назначены новые даты концертов, передает Арменпресс.

Как сообщает BBC News, серия концертов Weekends With Adele в Лас-Вегасе была анонсирована в ноябре. Согласно плану, Адель должна была давать по два концерта каждые выходные вплоть до апреля.

Адель выпустила четвертый альбом "30" 19 ноября 2021 года. Это был первый релиз с 2015 года.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]