Кандидат в омбудсмены обещает уделять особое внимание проявлениям антиармянской политики Баку

Проявления проводимой властями Азербайджана системной антиармянской политики будут в центре внимания защитника прав человека Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании Национального Собрания заявила выдвинутая фракцией «Гражданский договор» кандидат в защитники прав человека Кристине Григорян.

«Как в этом отношении, так и по другим гуманитарным вопросам, которые мы обсуждали с представителем правительства по международным правовым вопросам, у нас есть четкое понимание, что мы будем действовать в международно-правовых процессах с эффективным перераспределением и по логике взаимодополняемости», - сказала Григорян.

Кандидат в омбудсмены подчеркнула приоритетность продвижения основанных на законе подходов и конкретных предложений по созданию и укреплению среды безопасности как на национальном уровне, так и в международных и региональных органах, уполномоченных защищать права человека.

«В случае с нашей страной особо необходимо укреплять базовый принцип прав человека в вопросах безопасности, последовательно продвигая вопросы обеспечения безопасности людей, проживающих в приграничной зоне, обеспечения нормальной, достойной жизни в условиях возможного проведения демаркационных и делимитационных процессов», - сказала Григорян.

Другим приоритетом, по мнению кандидата в омбудсмены, является создание более содержательных гарантий защиты прав человека в вооруженных силах, а также внедрение и совершенствование правоприменительной практики.