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Начинается сотрудничество между «Ноа» и испанской «Сельтой»

Начинается сотрудничество между «Ноа» и испанской «Сельтой»

Начинается сотрудничество между «Ноа» и испанской «Сельтой». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт «Ноа», на днях в Ереване «Ноа» принимал представителей испанского клуба Маркоса Алонсо - координатора по международным связям академии «Сельта» и его коллегу Диего Сальгадо.

Они поделились своим опытом с армянскими специалистами и помогут в процессе разработки концепции дальнейшего развития академии «Ноа».

В ходе визита специалисты ознакомились со структурой академии, провели тренировки, а также семинары с тренерским штабом.

«Ноа» прилагает все усилия для популяризации футбола в Армении и надеется, что партнерство с «Сельтой» поможет создать академию, соответствующую европейским стандартам. Визит носил ознакомительный характер.


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