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Температура воздуха в Армении в ночь на 22-е января понизится на 6-8 градусов

Температура воздуха в Армении в ночь на 22-е января понизится на 6-8 градусов

В Ереване днем 21-го января, 22-го, 23-го, 25-го и 26-го января ожидается погода без осадков, в утренние часы 24-го возможен слабый снег.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что ночью 22 января температура воздуха понизится на 6-8 градусов.

В областях днем 21-го января, 22-го, 23-го, 25-го, 26-го января ожидается погода без осадков, в утренние часы 24-го в отдельных районах ожидается снег и туман.

В Арцахе 21 и 22 января осадков  не ожидается.


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